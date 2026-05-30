Ischler Bürgermeisterin übernimmt einen neuen Job

Eine Aktualisierung der Homepage der Volksschule Strobl lässt in Bad Ischl die Gerüchteküche brodeln. Auf der Internetseite wird die Bad Ischler SP-Bürgermeisterin Ines Schiller als neue Lehrerin der 1b präsentiert. Nun wird in der Kaiserstadt über einen Rückzug der seit Jänner 2020 amtierenden Stadtchefin spekuliert. Die Debatte heizt zusätzlich auch noch ein kürzlich veröffentlichtes Stelleninserat für eine Sachbearbeiterin in der Kulturservicestelle der Stadt ein. Schiller war vor der Angelobung zur Bürgermeisterin Kultur-Stadträtin.