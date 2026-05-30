Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Spekulation um Rückzug

Ischler Bürgermeisterin übernimmt einen neuen Job

Oberösterreich
30.05.2026 10:00
Ines Schiller löste im Jänner 2020 ihren Lebensgefährten Hannes Heide als Stadchefin ab.
Ines Schiller löste im Jänner 2020 ihren Lebensgefährten Hannes Heide als Stadchefin ab.(Bild: Marion Hörmandinger)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Die Bad Ischler SP-Stadtchefin Ines Schiller unterrichtet wieder an der Volksschule Strobl. In der Kaiserstadt wird deshalb sogar über ihren Abschied aus der Politik spekuliert. Der Ex-Bürgermeister und Lebensgefährte von Schiller soll vor einem Comeback stehen. Sie dementiert die Gerüchte vehement. 

0 Kommentare

Eine Aktualisierung der Homepage der Volksschule Strobl lässt in Bad Ischl die Gerüchteküche brodeln. Auf der Internetseite wird die Bad Ischler SP-Bürgermeisterin Ines Schiller als neue Lehrerin der 1b präsentiert. Nun wird in der Kaiserstadt über einen Rückzug der seit Jänner 2020 amtierenden Stadtchefin spekuliert. Die Debatte heizt zusätzlich auch noch ein kürzlich veröffentlichtes Stelleninserat für eine Sachbearbeiterin in der Kulturservicestelle der Stadt ein. Schiller war vor der Angelobung zur Bürgermeisterin Kultur-Stadträtin.

Verluste bei Wahl 2021
Als neuer und alter Bürgermeister wird Hannes Heide gehandelt. Der Lebensgefährte von Schiller sitzt seit 2019 im EU-Parlament, davor war er zwölf Jahre Stadtchef in Ischl. Gemunkelt wird, dass die Landespartei die Rochade vorantreiben soll. 2021 verlor die SP bei der Gemeinderatswahl fast 14 Prozent und erreichte mit 32,6% hinter der Liste Mathes (34%) Platz zwei.

Zitat Icon

Der Lehrerjob ist ein toller Ausgleich zur Politik. Ich bin jetzt viel entspannter und überlege, ob ich den Job auch nächstes Jahr noch machen soll. 

Ines Schiller, SPÖ-Bürgermeisterin

Schiller schüttelt über die Gerüchte nur den Kopf. „So ein Blödsinn. Aus heutiger Sicht werde ich 2027 wieder kandidieren. Entscheiden werden die Mitglieder Ende des Jahres.“ Zu ihrem Lehrer-Job sagt sie: „Ich habe auch die ersten Monate nach meiner Wahl zur Bürgermeisterin dort als Lehrerin gearbeitet. Mit 11. Mai bin ich wieder wegen eine Langzeit-Krankenstandes eingesprungen.“ 

Lehrerin für sieben Stunden 
Pro Woche unterrichtet sie nun sieben Stunden vor ihrem Dienstantritt in Ischl. Die Stelle der Kultursachbearbeiterin ist für Schiller überhaupt kein Thema. „Eine Mitarbeiterin hat gekündigt. Wir suchen eine Nachfolgerin und haben die Stelle ausgeschrieben.“ 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
30.05.2026 10:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Wiener Elektro Tage
„Elektromobilität ist gekommen, um zu bleiben!“
Tragischer Unfall
Heftige Windböen blasen Baukran um: Kranführer tot
Gewaltige Staubwand
Sandsturm wälzt sich über Touristenattraktion
Der Einsatz in dem verzweigten und teilweise gefluteten Höhlensystem gestaltete sich schwierig.
„Suchen weiter“
Laos: 5 der 7 eingeschlossenen Goldsucher gefunden
Diese Melonen haben einen Rekordpreis erzielt.
Rekord bei Auktion
Zwei Yubari-Melonen für 31.100 Euro versteigert!
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Gericht
Versuchte Vergewaltigung: Keine Haft für Afghanen
96.128 mal gelesen
Das Opfer ist erst 16 Jahre alt (Symbolbild).
Kärnten
Keine Reue nach Terroranschlag: Lebenslang
92.207 mal gelesen
Der Prozess in Klagenfurter dauerte fast zwölf Stunden.
Kärnten
Amtstierarzt entfernte neues „Schaf-Schutz-Netz“
86.555 mal gelesen
Krone Plus Logo
Schaf „Ananas“ mit Schaubachs Schutznetz
Gericht
Versuchte Vergewaltigung: Keine Haft für Afghanen
1796 mal kommentiert
Das Opfer ist erst 16 Jahre alt (Symbolbild).
Innenpolitik
FPÖ feiert 70er mit Schlagerstar Roberto Blanco
1425 mal kommentiert
Kickl wird eine Rede halten, Blanco singen. 
Österreich
Islam-Chefs wollen Kopftuch sogar für Achtjährige
788 mal kommentiert
Für Mädchen unter 14 Jahren ist das Kopftuch bald in Schulen verboten. Die IGGÖ will indes ein ...
Mehr Oberösterreich
Spekulation um Rückzug
Ischler Bürgermeisterin übernimmt einen neuen Job
„Versorgungslücke“
Gewalt nimmt zu, aber die Männerberatung stockt
Krone Plus Logo
Familien geschockt
Alkolenker krachte in Garten, wo Kinder spielten
Großer Schock
Mann zog Vorhang auf, stand Einbrecher gegenüber
Krone Plus Logo
Boxer auf Überholspur
Filmreif: Von der Baustelle zum eigenen Studio
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf