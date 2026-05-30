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LASK zieht Kaufoption bei Offensivmann Danek

Bundesliga
30.05.2026 14:30
Krystof Danek
Krystof Danek(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Fußballmeister LASK hat die Kaufoption bei Offensivmann Krystof Danek gezogen. Wie die Linzer am Samstag mitteilten, unterzeichnete der 23-jährige Tscheche einen Vertrag bis Sommer 2029. 

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Der zweifache tschechische Teamkicker war im Winter der Vorsaison von Sparta Prag ausgeliehen worden, in 46 Pflichtspielen für den LASK gelangen ihm 3 Tore und 7 Assists. Zuvor hatten die Athletiker bereits Innenverteidiger Joao Tornich fix verpflichtet und Alessandro Schöpf vom WAC geholt.

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