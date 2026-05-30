Pop-up-Galerie: Street Art zieht in Leerstand ein

Alles, was ihn bewegt, fließt direkt auf die Leinwand. Die Sujets der Ausstellung, die er „Paradoxa“ nennt, widmen sich Themen wie Krebsvorsorge, Nachhaltigkeit und Frieden und fordern dazu auf, den Blick hinter die Fassade des Alltäglichen zu wagen. Seine Malerei steht damit stark in Bezug zu unserer Gegenwart.