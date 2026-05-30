Pop-up-Galerie: Street Art zieht in Leerstand ein

Er hat einen Brotjob – und ist dennoch ein begnadeter Street-Art-Künstler: Der Oberösterreicher Jürgen Vogel macht ein Monat lang einen Leerstand mitten in Linz zur Pop-up-Galerie. „Mich fasziniert das Spannungsfeld zwischen klassischer Malerei und der rohen, direkten Energie von Street- und Urban-Art-Elementen“, sagt er zur „Krone“.
Eine große ehemalige Geschäftsfläche mitten in Linz steht seit Mitte 2024 leer. Nun werden die 230 Quadratmeter (ehemalige Veritas) zum Hotspot für urbane und gesellschaftskritische Kunst.
Jürgen Vogel, ein Trauner Unternehmer und Künstler, präsentiert in der Pop-up-Galerie 20 starke Bilder, die absolut den Nerv der Zeit treffen.
„Wir leben in einer Zeit multipler Krisen und extremer gesellschaftlicher Dynamiken. Kunst ist für mich kein rein dekoratives Element, sondern ein Seismograph“, sagt er.
Alles, was ihn bewegt, fließt direkt auf die Leinwand. Die Sujets der Ausstellung, die er „Paradoxa“ nennt, widmen sich Themen wie Krebsvorsorge, Nachhaltigkeit und Frieden und fordern dazu auf, den Blick hinter die Fassade des Alltäglichen zu wagen. Seine Malerei steht damit stark in Bezug zu unserer Gegenwart.
Geeignet fürs Wohnzimmer
Stilistisch orientiert er sich an Urban Art und er gibt offen zu: „Mein Vorbild ist für mich ganz klar der Street-Art-Künstler Banksy.“ Und ja, Jürgen Vogel kann mithalten: Auch ihm gelingen ikonische Schablonenbilder, die mit Schablonentechnik (Stencil Art) allerdings nicht auf Mauern, sondern auf Leinwänden entstehen.
Die Bildsprache wirkt auf den ersten Blick einfach, fast plakativ, doch genau darin liegt ihre Stärke: Die Botschaft ist zwar zu enträtseln, die Stimmung trifft direkt. Und: Die Bilder sehen einfach gut aus.
Keine gefällige Kunst, dafür Freiheit
Aus seinem Brotberuf macht Vogel kein Geheimnis, er ist Geschäftsführer im Gesundheitsbereich: „Kein Hindernis“, betont er. „Aber es erfordert ein straffes Zeitmanagement und ein hohes Maß an Disziplin.“
Dass er von der Kunst nicht leben muss, sieht er als Vorteil: „Ich muss mich keinem Markt anpassen und keine gefällige Kunst produzieren, um Rechnungen zu zahlen. Mein Brotjob ist das Fundament meiner kreativen Freiheit.“ Die Ausstellung „Paradoxa“ läuft bis 30. Juni.
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