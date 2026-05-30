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Bei Abfahrt verletzt

Mädchen nach Unfall mit Kart ins Spital geflogen

Oberösterreich
30.05.2026 21:35
(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Ein elfjähriges Kind aus Bayern hat sich am Samstag bei einer Fahrt mit dem Kart erheblich verletzt. Das Mädchen musste mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Passau geflogen werden.

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Die 11-Jährige aus Bayern fuhr am Samstag gegen 14 Uhr mit einem Kart im Bezirk Grieskirchen einen Hang hinunter.

Während der Fahrt dürfte das Mädchen seinen linken Fuß gesenkt haben, sodass dieser den Boden berührte und dadurch gegen einen Teil des Gefährtes geschleudert wurde.

Das Mädchen wurde dabei unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung mit dem Notarzthubschraubers ins Klinikum Passau eingeliefert.

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