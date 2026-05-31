Die Macht der Menschen in Fotoporträts gebannt

Einen Funken Wahrheit zu finden, hinter den Gesichtern, die unsere Welt und unser Leben beherrschen -das hat sich der Fotograf Platon mit seinen analogen Fotos zum Ziel gemacht. So wie auch das 2001 von Peter Coeln ins Leben gerufene Westlicht über ein Vierteljahrhundert mit seinen vielen Ausstellungen mit Fotografie von Kunst bis Reportage aufmerksamer, tiefer und inspirierter in die Welt schauen lässt.