Wollen Sie die Musi-Stars persönlich kennenlernen?

Mitmachen und gewinnen

Die „Krone“ macht‘s möglich, dass Sie die Stars bei „Wenn die Musi spielt“ persönlich kennenlernen. Für Freitag, den 19.06.2026, gibt es 2×2 VIP-Karten inklusive Backstage-Führung und Meet & Greet sowie 10×2 Stehplatzkarten. Für Samstag, den 20.06.2026, stehen ebenfalls 2×2 Stehplatzkarten mit Backstage-Führung und Meet & Greet sowie 10×2 Stehplatzkarten zur Verfügung. Einfach das unten stehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 07. Juni ausfüllen und schon nehmen Sie an der Verlosung teil.