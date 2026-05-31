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Wollen Sie die Musi-Stars persönlich kennenlernen?

Kärnten
31.05.2026 05:00
Die AlpenRebellen feierten vergangenes Jahr bei der Sommer-Musi ihr großes Comeback. Auch heuer ...
Die AlpenRebellen feierten vergangenes Jahr bei der Sommer-Musi ihr großes Comeback. Auch heuer werden sie mit einem neuen Song dabei sein.(Bild: Evelyn Hronek)
Porträt von Christian Krall
Von Christian Krall

Am 19. und 20. Juni treffen sich Stars wie Hansi Hinterseer, Simone oder die AlpenRebellen bei „Wenn die Musi spielt“ – die „Krone“ verlost Karten sowie Meet & Greets.

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Mit Nik P. den Sternenhimmel über Bad Kleinkirchheim genießen, sich mit Pietro Basile über italienische Küche austauschen oder mit den Jungen Zillertalern in bester Stimmung das Tanzbein schwingen – So etwas ist nur bei „Wenn die Musi spielt“ möglich.

Musi-Wanderwoche mit vielen Highlights
Hier verschmelzen Musik, Menschen und Emotionen zu einem besonderen Erlebnis. Weitere Stars wie die Nockis, Simone, Bernhard Brink, Sašo Avsenik und seine Oberkrainer, Julia Buchner oder die Südsteirer werden beim großen Open Air tausende Fans begeistern.

Doch bevor der musikalische Reigen am Wochenende seinen Höhepunkt erreicht, lädt die beliebte Musi-Wanderwoche erneut zu besonderen Erlebnissen in der Natur ein. Am 14. Juni startet der Auftakt mit einer Bergandacht und anschließender Hüttengaudi mit „Steirerzeit“.

Hansi Hinterseer wird das Publikum mit seinen Hits begeistern.
Hansi Hinterseer wird das Publikum mit seinen Hits begeistern.(Bild: Evelyn Hronek)
Mit ihrem natürlich Charme wird Lisa Miko begeistern.
Mit ihrem natürlich Charme wird Lisa Miko begeistern.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)

Fotos mit Stars und tolle Stimmung
Tags darauf wird zur Thermen-Wanderung geladen, am Dienstag spielt das Oberkrainer Quintett auf. Am Mittwoch steht eine Panoramawanderung im Biosphärenpark auf dem Programm, und am Donnerstag können die Besucher bei den Proben den vielen Stars lauschen.

Wer die Künstler der Schlager- und Volksmusik nicht nur auf der Bühne erleben, sondern auch persönlich treffen möchte, hat mit der „Krone“ eine einmalige Chance. 

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Mitmachen und gewinnen 
Die „Krone“ macht‘s möglich, dass Sie die Stars bei „Wenn die Musi spielt“ persönlich kennenlernen. Für Freitag, den 19.06.2026, gibt es 2×2 VIP-Karten inklusive Backstage-Führung und Meet & Greet sowie 10×2 Stehplatzkarten. Für Samstag, den 20.06.2026, stehen ebenfalls 2×2 Stehplatzkarten mit Backstage-Führung und Meet & Greet sowie 10×2 Stehplatzkarten zur Verfügung. Einfach das unten stehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 07. Juni ausfüllen und schon nehmen Sie an der Verlosung teil.

Sie wollen ihre Gewinnchance erhöhen? Dann haben wir für alle Abonnenten des „Kärntner“-Letters gute Nachrichten! Alle teilnehmenden Abonnenten und jene, welche es bis zum Teilnahmeschluss noch werden, erhalten die doppelte Gewinnchance! Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier.

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