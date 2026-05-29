Liga-Beben erschüttert Süden: „Geht mir nicht ein“

Weniger Regionalität

„Es gab sehr viel positives Feedback. Aber man wird es nie jedem recht machen können“, sagt Initiator der Reform Alexander Takacs, Obmann des UFC Siget. Für ihn steht fest: So wie ursprünglich vorgesehen, wäre das Konzept nicht aufgegangen. „Mit etwas Pech wäre die Saison nach wenigen Runden entschieden. Für was spielen wir dann überhaupt noch?“ Genau dort soll die neue Reform ansetzen. Mehr Spannung im Wettbewerb und nicht immer dieselben Gegner. Der Preis: weniger Regionalität. Im neuen Vierstufen-System wird nicht wie geplant nach Bezirken getrennt. Die Vereine entschieden sich bewusst gegen die regionale – und für eine sportliche Lösung.