„Berge in Flammen“ zur Sonnenwende in Tirol

Kommt nun doch ein Gewitter – oder bleibt es trocken? Diese Frage stand bei den engagierten „Feuerbrennern“ im Mittelpunkt. „Letztlich haben wir viel Glück gehabt. Im Stubaital und einmal sogar kurz bei der Hungerburg hat es geregnet, auf der Nordkette aber nicht“, schildert Manfred Egger, Schriftführer beim Verein Sonnwendring Innsbruck. Tolle Fotos zeugen davon, dass sich der große Aufwand mit dem Materialtransport und dem Platzieren der Feuerstellen in steilen Felswänden wieder einmal gelohnt hat.