Kühner: „Das brennt schon ziemlich in den Augen“

Es war schon fast zu kitschig. Die Sonne ging hinter dem Eiffelturm unter, die Stimmung am Champ de Mars in Paris an diesem warmen Sommerabend war überragend. Und vor dieser Kulisse gewann Max Kühner, Österreichs bester Springreiter, auf seinem Pferd EIC Up Too Jacco Blue den Grand Prix der Global Champions Tour. Nur die Champagner-Dusche war nicht ganz perfekt.
Die „Krone“ erreichte Max Kühner Sonntag Nachmittag kurz vor der Abreise beim Packen in Paris. Trotz des Zeitdrucks war Österreichs bester Springreiter komplett entspannt. Der Triumph am Samstag Abend im Grand Prix des Longines Global Champions Tour-Events am Champ de Mars vor dem Eiffelturm wirkte noch sehr intensiv nach: „Die Siegerehrung war spät am Abend, es war noch sehr warm, die Sonne ist gerade untergegangen. Das war schon eine unglaubliche Kulisse.“
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