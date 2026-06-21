Kühner: „Das brennt schon ziemlich in den Augen“

Die „Krone“ erreichte Max Kühner Sonntag Nachmittag kurz vor der Abreise beim Packen in Paris. Trotz des Zeitdrucks war Österreichs bester Springreiter komplett entspannt. Der Triumph am Samstag Abend im Grand Prix des Longines Global Champions Tour-Events am Champ de Mars vor dem Eiffelturm wirkte noch sehr intensiv nach: „Die Siegerehrung war spät am Abend, es war noch sehr warm, die Sonne ist gerade untergegangen. Das war schon eine unglaubliche Kulisse.“