WM: Spanien gegen Saudi-Arabien ab 18 Uhr LIVE

Das soll Lamine Yamal ändern. Auf den Schultern des Wunderknaben ruht die Hoffnung der Öffentlichkeit – obwohl der Teenager vom FC Barcelona lange am Oberschenkel verletzt war. Beginnen wird er auch gegen Saudi-Arabien nicht, wie Trainer Luis de la Fuente erklärte. Zumindest eine Halbzeit soll sich aber ausgehen. Yamals Flügelzangen-Partner Nico Williams wird nach Verletzung ebenfalls behutsam herangeführt. Gegner Saudi-Arabien hat das Ziel, erstmals seit 1994 wieder die K.-o.-Runde zu erreichen, nach dem 1:1 gegen Uruguay etwas deutlicher vor Augen. Dass die Auswahl aus dem Wüstenstaat zu Sensationen fähig ist, zeigte sie bei der WM 2022 mit einem 2:1 gegen den späteren Weltmeister Argentinien.