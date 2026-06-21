Dachs macht es sich in Kitzbüheler Hotel gemütlich

Kuriose Tierrettung für die Einsatzkräfte der Kitzbüheler Feuerwehr Samstagnacht! Laut einer Meldung soll sich ein Dachs in einem Hotelrestaurant befunden haben. Die Florianis rückten an.
Mit einem solchen Besucher hat ein Kitzbüheler Hotel am Samstag wohl nicht gerechnet. Kurz vor Mitternacht wurde ein tierischer Gast im Bereich des Hotelrestaurants gesehen bzw. gehört. Ein Dachs schlich sich in das Gebäude.
Umgehend wurde die Kitzbüheler Feuerwehr alarmiert, die das Tier aus seiner misslichen Lage befreien sollte. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte bestätigte sich der ungewöhnliche Hotelbesucher.
Dachs machte es sich gemütlich
Von ängstlich oder verstört war jedoch keine Rede. Der Dachs hatte es sich in einer Ecke des Restaurants gemütlich gemacht und verweilte dort friedlich. Den Mitgliedern der Feuerwehr gelang es schließlich, den Vierbeiner schonend einzufangen und in eine Transportbox zu locken.
Anschließend wurde das Tier in ein nahegelegenes Waldgebiet gebracht, um ihn dort in die Freiheit zu entlassen. Der Einsatz für die Feuerwehr war in kürzester Zeit erfolgreich abgeschlossen.
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