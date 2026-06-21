„Es gibt kein Denkverbot“ – so wird Stress erhöht

Am Montag (19 Uhr) ist es so weit, trifft das ÖFB-Team im Gruppen-Kracher auf Messi & Co. Dabei wollen die Österreicher den Argentiniern vor allem mit (Gegen-)Pressing den Spaß rauben. Nach dem Baumgartner-Ausfall wird Laimer im Mittelfeld als „Auslöser“ eine Schlüsselrolle übernehmen.
Seit Argentinien am 18. Dezember 2022 in Katar den WM-Pokal in den Himmel gestemmt hat, hat die Scaloni-Truppe in 40 Partien 34 Siege eingefahren, nur viermal (zweimal ohne Messi) ging man als Verlierer vom Platz ...
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