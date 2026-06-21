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Ins Meer pinkeln? Forscher geben Entwarnung

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21.06.2026 17:45
Der Herr im Symbolbild dürfte sich ruhigen Gewissens erleichtern, sagt die Wisschenschaft.
Der Herr im Symbolbild dürfte sich ruhigen Gewissens erleichtern, sagt die Wisschenschaft.(Bild: marabelo – stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Ein Sprung ins kühle Meer, die Sonne scheint – und plötzlich drückt die Blase. Viele Urlauber kennen das Dilemma. Doch ist es eigentlich umwelschädlich, seine Notdurft im Meer zu verrichten? Wissenschaftler sagen deutlich: In den allermeisten Fällen ist das kein Problem.

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Grund dafür ist die Zusammensetzung des Urins. Dieser besteht zu rund 95 Prozent aus Wasser. Die übrigen Bestandteile wie Natrium, Chloride und Kalium kommen ohnehin im Meerwasser vor – teilweise sogar in deutlich höheren Konzentrationen. Auch der enthaltene Harnstoff fällt angesichts der enormen Wassermengen der Ozeane nicht ins Gewicht. Experten der American Chemical Society (ACS) kommen deshalb zu dem Schluss, dass das Urinieren im Meer ökologisch praktisch keine Auswirkungen hat.

Hinzu kommt: Auch Meerestiere scheiden ihre Ausscheidungen direkt ins Wasser aus. Wale etwa setzen täglich Hunderte Liter Urin frei. Im Vergleich dazu ist der Beitrag eines einzelnen Badegasts verschwindend gering.

In der Nähe von Korallenriffen besser nicht.
In der Nähe von Korallenriffen besser nicht.(Bild: Marko Reimann – stock.adobe.com)

Eine Einschränkung gibt es jedoch: In sensiblen Ökosystemen wie Korallenriffen sollte darauf verzichtet werden. Dort können zusätzliche Nährstoffe das Algenwachstum fördern und damit Korallen schädigen.

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Und was gilt für Swimmingpools?
Anders sieht die Lage in Schwimmbädern aus. Zwar ist auch dort die abgesonderte Menge meist gering, doch Harnstoff und andere Stoffe im Urin reagieren mit dem zugesetzten Chlor. Dabei können sogenannte Chloramine entstehen, die für den typischen „Schwimmbadgeruch“ verantwortlich sind und Augen, Haut sowie Atemwege reizen können. Es wird deshalb dringend davon abgeraten, den Pool als Toilette zu nutzen. Während das Meer Urin problemlos verdünnt, handelt es sich bei einem Schwimmbecken um ein geschlossenes System mit begrenztem Wasservolumen.

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