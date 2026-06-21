Ins Meer pinkeln? Forscher geben Entwarnung

Und was gilt für Swimmingpools?

Anders sieht die Lage in Schwimmbädern aus. Zwar ist auch dort die abgesonderte Menge meist gering, doch Harnstoff und andere Stoffe im Urin reagieren mit dem zugesetzten Chlor. Dabei können sogenannte Chloramine entstehen, die für den typischen „Schwimmbadgeruch“ verantwortlich sind und Augen, Haut sowie Atemwege reizen können. Es wird deshalb dringend davon abgeraten, den Pool als Toilette zu nutzen. Während das Meer Urin problemlos verdünnt, handelt es sich bei einem Schwimmbecken um ein geschlossenes System mit begrenztem Wasservolumen.