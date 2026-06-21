Triest: Frau in Männer-Strandbad löst Streit aus

Urlauberpaar beschimpft Einheimische

Eine Touristin, die gemeinsam mit ihrem Begleiter den Männerbereich betrat, löste deswegen einen Streit aus, wie die Triester Zeitung „Il Piccolo“ berichtet. Eine Einheimische wies das Paar demnach darauf hin, die Regeln des Strandbades zu respektieren und die vorgesehenen Bereiche einzuhalten. Daraufhin sei es zu einem lautstarken Wortwechsel gekommen. Nach Angaben der Zeitung beschimpfte das Urlauberpaar die Frau aus Triest und kritisierte die Geschlechtertrennung scharf. „Ihr lebt im Mittelalter“, sollen die Touristen gesagt haben. Die Regelung sei Ausdruck von Diskriminierung und Sexismus.