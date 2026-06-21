Diese zwei Österreicher sind Messis Angstgegner

Lionel Messi und die Österreicher – eine spannende Bilanz. Zehn heimische Profis geigten bisher jemals mindestens einmal gegen den argentinischen Superstar. Gegen zwei davon hat Messi eine negative Bilanz. Einer ist David Alaba, der sich viermal mit „La Pulga“ duellierte – er ist damit aber nicht Österreichs „Rekord-Messi-Gegner“.