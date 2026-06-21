Klubchef: ÖVP will bei Migration bessere FPÖ sein

Man kann es durchaus als Zeichen verstehen, das die ÖVP mit der Ernennung von Ernst Gödl zum neuen Klubobmann setzen wollte. Seit 2019 ist der Steirer Migrations- und Sicherheitssprecher und legt naturgemäß seine politischen Schwerpunkte just auf das Thema, das vielen Wählern unter den Nägeln brennt. Und so steht diese Woche ein Termin mit dem EU-Migrations-Kommissar Magnus Brunner (ÖVP) an, denn: „Seit 12. Juni ist der EU-Asyl- und Migrationspakt in Kraft. Jetzt gilt es, weitere Schritte zu setzen, damit die Sicherheit in Österreich und Europa gewahrt bleibt“, so Gödl zur „Krone“.