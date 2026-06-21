Am Ursprung des Schaffens von Ingeborg Bachmann

Mit Wissen und Weitsicht leitet Literatur-Expertin Katharina Herzmansky das Ingeborg Bachmann Haus in der Klagenfurter Henselstraße. Ein Gespräch über die Weltliteratin und ihr Verhältnis zu Klagenfurt.
Den Literatur-Betrieb kennt sie „schon lange und von vielen Seiten.“ Und zuhören könnte man tagelang, wenn die sympathische Germanistin von einem Mädchen aus Klagenfurt erzählt, das zu einer der bedeutendsten Autorinnen der deutschsprachigen Literatur nach 1945 werden würde.
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