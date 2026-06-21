Lamine Yamal: Er kam, sah und traf zur Führung

Superstar Lamine Yamal kehrte nach seiner Muskelverletzung in Spaniens Startelf zurück und brachte den Europameister gegen Saudi-Arabien nach nicht einmal zehn Minuten in Führung – der Startschuss für eine Tor-Gala.
Spanien spielt schnell über die linke Seite, guter Querpass von Oyarzabal von aufs lange Eck, Yamal läuft perfekt ein und ist aus kurzer Distanz zur Stelle – 1:0!
Was für eine Erlösung für die Spanier nach dem blamablen 0:0 gegen Kap Verde im ersten Spiel. Ausgerechnet der erst 18-jährige Wirbelwind vom FC Barcelona brachte die Spanier zurück in die Erfolgsspur.
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