„Habe viele Nachrichten bekommen, ob das KI ist“

Leicht ist anders. Sie singen ihre Sprache ja faktisch, jeder Vokal hat in einer anderen Tonlage fünf verschiedene Bedeutungen. Da kannst du auch einfahren“, lächelt Raoul Korner. Der in seiner zweiten vollen Saison mit den Tainan GhostHawks wegen Verletzungsproblemen der Legionäre zur ungünstigsten Zeit zwar im Halbfinale scheiterte, dennoch für die größten Schlagzeilen sorgte. Weil der Wiener seine letzte Pressekonferenz auf Chinesisch absolvierte!