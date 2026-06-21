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Pietätlose Idee?

Trainieren am Friedhof: „Total überflüssig“

Community
21.06.2026 17:54
Sollte man Friedhöfe für zusätzliche Nutzung öffnen?
Sollte man Friedhöfe für zusätzliche Nutzung öffnen?(Bild: Mario Urbantschitsch)
Porträt von Community
Von Community

Die Errichtung einer Fitness-Anlage mitten auf dem Meidlinger Friedhof in Wien sorgt für massive Kritik. Viele sehen darin nicht nur einen Verstoß gegen die Bestattungsordnung, sondern auch gegen die Würde des Ortes. Wir haben für Sie verschiedene Stimmen aus unserer Community zusammengetragen.

0 Kommentare

Während die Verantwortlichen dies als Teil eines neuen Nutzungskonzepts verteidigen, fordern Opposition und ein Bezirksrat die Demontage und prüfen darüber hinaus gar rechtliche Schritte. Offene Fragen zu Kosten, Genehmigungen und rechtlicher Zulässigkeit blieben bislang unbeantwortet.

„Geschmack- und pietätlos!“
Ein Teil der Leserinnen und Leser hat eine recht klare Sichtweise auf diese Idee und drückt diese auch mitunter drastisch aus. White-dog06 bringt diese Ansichten folgendermaßen auf den Punkt, und viele stoßen inhaltlich ins gleiche Horn. 

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Leserkommentare
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White-dog06
Geschmack- und pietätlos! Wie kann man nur...
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Herbie10
So etwas passt auf keinen Friedhof. ☹️ Ruhebänke auf dem Grün wären die bessere Alternative gewesen.
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Pensionsreif
Man muss nicht religiös sein aber am Friedhof beim Gedenken brauche ich keine nackten Oberkörper die ihr Training durchziehen. Kann also weg.
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„Der Tod und das Leben sollten näher zusammengebracht werden“
Vereinzelt findet dieser Vorstoß in der „Krone“-Community allerdings auch Anklang. So zeigt etwa Kazvan grundsätzlich Verständnis für den Hintergrund dieser Aktion und ArnoLade ist der Meinung, dass es besser so ist, „als dass die Kommerzialisierung wie am Zentralfriedhof erfolgt.“

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Kazvan
Ich verstehe ja den Sinn das Friedhöfe irgendwie wieder belebt werden müssen da kaum mehr einer dort hin geht außer die älteren Generationen, aber als Fitnessfreak der 4x die Woche im Gym trainiert und mehrmals die Woche bis täglich Cardio macht, würde ich mich dezent unwohl fühlen am Friedhof zum trainieren.
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Antischlumpf
Solange sich die Einwohner und die Besucher nicht gestört fühlen. Warum nicht
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ArnoLade
Es handelt sich um Turngeräte, aber nicht um eine Mukibude. Die gesamte Heuchelei, die hier wieder einmal zum Vorschein kommt, ist der wahre Skandal. Der Tod und das Leben sollten ohnehin näher zusammengebracht werden. Es ist besser so, als dass die Kommerzialisierung wie am Zentralfriedhof erfolgt.
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„Krone“-Leser PeterNis vereint die beiden Lager gewissermaßen mit seinem Statement und bekommt dafür viel Zustimmung: 

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PeterNis
Ob es pietätlos ist, am Friedhof zu trainieren, weiß ich nicht, die Toten stört es nicht. Aber eines ist es ganz sicher: total überflüssig
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Wie stehen Sie zu dieser Thematik und wo würden Sie persönlich die Grenze zwischen moderner Nutzung eines Friedhofes und Pietät ziehen? Mit welchem Kommentar gehen Sie konform und welchem widersprechen Sie eher? Wir freuen uns auf Ihre Beiträge unten in der Kommentarsektion!

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