Trainieren am Friedhof: „Total überflüssig“



„Der Tod und das Leben sollten näher zusammengebracht werden“

Vereinzelt findet dieser Vorstoß in der „Krone“-Community allerdings auch Anklang. So zeigt etwa Kazvan grundsätzlich Verständnis für den Hintergrund dieser Aktion und ArnoLade ist der Meinung, dass es besser so ist, „als dass die Kommerzialisierung wie am Zentralfriedhof erfolgt.“



