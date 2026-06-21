Bundesliga-Stürmer war Teamkollege von Ronaldo

Cristiano Ronaldo und Lionel Messi prägen seit vielen Jahren den Weltfußball. WAC-Stürmer Giacomo Vrioni stand in seiner Karriere schon mit beiden Superstars auf dem Platz, konnte von Ronaldo auch in der Kabine lernen. Der ehemalige Torschützenkönig der Bundesliga kehrte jetzt zurück, will in Wolfsberg an sein Superjahr bei WSG Tirol anschließen.
Nicht viele Fußballer in Österreichs Bundesliga können von sich behaupten, mit den absoluten Superstars Lionel Messi und Cristiano Ronaldo bereits am Platz gestanden zu haben. Beim neuen WAC-Stürmer Giacomo Vrioni – der kürzlich ablösefrei zum Achten der Vorsaison gewechselt ist – ist aber exakt das der Fall.
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