Bundesliga-Stürmer war Teamkollege von Ronaldo

Cristiano Ronaldo und Lionel Messi prägen seit vielen Jahren den Weltfußball. WAC-Stürmer Giacomo Vrioni stand in seiner Karriere schon mit beiden Superstars auf dem Platz, konnte von Ronaldo auch in der Kabine lernen. Der ehemalige Torschützenkönig der Bundesliga kehrte jetzt zurück, will in Wolfsberg an sein Superjahr bei WSG Tirol anschließen.