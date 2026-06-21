Als der Staatsfeind im Pelz alle verrückt machte

Als am 5. Mai 2006 bei Tösens ein Bär gesichtet wird, ahnt niemand die Dimensionen dieses Falles. Bis zum Abschussbefehl und dem Tod am 26. Juni um 4.50 Uhr nahe der Kümpflalm in Bayern sorgt „Bruno“ für grübelnde Politiker, kollabierende finnische Hetzhunde, aufgeregte Journalisten und aufgescheuchte Tierschützer.