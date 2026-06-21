Uruguay-Coach über Trinkpausen: „Bringen nichts!“

In der Debatte um die Sinnhaftigkeit der Trinkpausen bei der Fußball-WM kritisiert Uruguays Trainer Marcelo Bielsa die neue Regelung stark! „Sie bringen nichts und nehmen dem Fußball viel weg. Ich möchte nur sagen, dass der Fußball vor dieser Entscheidung einen bestimmten Charakter hatte, jetzt hat er einen anderen“, zitierten verschiedene Medien wie die „L‘Equipe“ den Argentinier, der von einem „Kulturwandel“ sprach.