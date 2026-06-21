Was vor Hochzeitstanz der Glühwürmchen passiert

Das Liebeswerben der Glühwürmchen ist ein Lichterspiel, das Wiesen und Waldränder mit hunderten blinkenden Pünktchen in ein Feenland verzaubert. Doch bevor die Käfer sich ins leuchtende Hochzeitskleid werfen, zeigen sie ein anderes Gesicht.
Der Hochzeitstanz der Glühwürmchen in den lauen Nächten von Juni und Juli ist die Belohnung für jahrelange harte Schufterei. Ziemlich genau im August vor drei Jahren schlüpften die sich nun paarenden Leuchtkäfer als Larven aus ihren Eiern und machten sich sofort an die Arbeit. Ihr genetisches Programm lautet: Schnecken jagen! Dabei gehen sie höchst strategisch vor und verfolgen ihre Opfer anhand der Schleimspur, töten sie mit einem gezielten Giftbiss und verspeisen sie meist innerhalb eines Tages.
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