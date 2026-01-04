„Euro statt Bitcoin – nicht bar oder digital“

Oper ist die eine Leidenschaft des Mannes, der den Österreichern häufig schlechte Nachrichten überbringen muss. Die andere: Nationalökonomie. Der deutsche Wirtschaftswissenschafter Holger Bonin ist seit 2023 Leiter des Instituts für Höhere Studien (IHS) in Wien, und auch wenn die frohen Botschaften zur Wirtschaftsentwicklung in den vergangenen Jahren überschaubar waren, „brennt“ er doch für seinen Beruf, wie er sagt.