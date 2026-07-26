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Herzensmensch: Ein Leben für den Schutz von Tieren

Kärnten
26.07.2026 12:00
Johann Hanis Planinschetz setzt sich unermüdlich für den Tierschutz ein (li.). Viele ...
Johann Hanis Planinschetz setzt sich unermüdlich für den Tierschutz ein (li.). Viele Nominierungen erreichen uns in der Redaktion (re.).(Bild: Johann Hansi Planinschetz, Christian Krall)
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Von Christian Krall

Großes Engagement verdient große Anerkennung. Nominieren Sie ihren Herzensmenschen, der mit vollem Einsatz täglich Gutes tut. Johann „Hansi“ Planinschetz wurde vor drei Jahren ausgezeichnet. 

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Seit fünf Jahren sucht die Krone gemeinsam mit ihren Leserinnen und Lesern Kärntens Herzensmenschen, die mit großem Engagement und oft fernab der Öffentlichkeit Gutes tun. Ob im Verein, privat oder schon in jungen Jahren – gesucht werden Kärntnerinnen und Kärntner, die mit ihrem Einsatz das Leben anderer ein Stückchen besser machen.

Einer von ihnen ist Johann „Hansi“ Planinschetz aus Bad Bleiberg. Vor drei Jahren wurde er als Krone-Herzensmensch ausgezeichnet, und auch heute noch ist er im tierischen Einsatz. Bereits mit 17 Jahren begann er, sich ehrenamtlich für Tiere einzusetzen.

Der Ablauf:

Die „Krone“-Aktion läuft in zwei Phasen ab:

  • In der Nominierungsphase können Sie bis 1. August Ihren Herzensmenschen in einer von drei Kategorien (Einzelpersonen, Vereine, U25) nominieren.
  • Eine Jury wählt die Preisträger in den Kategorien Einzelpersonen und U25 aus. Sie trifft auch die Vorauswahl bei den Vereinen.
  • Voting-Phase: Um die Top 3 der Vereine zu ermitteln, wird es ein Voting geben, bei dem Sie Ihren Lieblingsverein unterstützen können (Start ab 16. August).
  • Die Preise: Einzelpersonen bekommen jeweils 1000 Euro, für Vereine gibt es 5000 (1. Platz), 3000 (2. Platz) und 2000 Euro (3. Platz). Für die jungen Herzensmenschen (U25) haben wir besondere Preise.
  • Gemeinsam lassen wir die Herzensmenschen bei einer großen Gala im Oktober hochleben.

 

Ob als Mitarbeiter im Tierschutz, als Tierpfleger oder als jener Mensch, der verletzte oder ausgesetzte Tiere von der Straße holt und ihnen eine zweite Chance schenkt.

Besonders am Herzen liegen ihm die Streunerkatzen im Raum Bleiberg, Ferndorf und Puch. Tag für Tag kümmert er sich um die Tiere, versorgt sie mit Futter und organisiert notwendige Kastrationen. Den Großteil der dabei entstehenden Kosten trägt er aus eigener Tasche.

Seit seinem 17. Lebensjahr setzt sich Planinschetz für Tiere ein – vor drei Jahren wurde er zum ...
Seit seinem 17. Lebensjahr setzt sich Planinschetz für Tiere ein – vor drei Jahren wurde er zum Herzensmensch gewählt.(Bild: Johann Hansi Planinschetz)

„Es war eine so schöne Veranstaltung! Ihr habt euch so viel Mühe gemacht – es war für alle einfach wunderbar. Auch meine Freunde waren begeistert“, so Planinschetz, der auch andere zum Mitmachen ermutigen möchte: „Es gibt so viele Menschen, die für andere da sind und nie eine Anerkennung erhalten. Sehr viele Kärntnerinnen und Kärntner würden diese Auszeichnung verdienen, deshalb: Macht mit!“

Nun sind Sie gefragt, liebe Leserinnen und Leser! Gesucht werden engagierte Kärntnerinnen und Kärntner in drei Kategorien: Einzelpersonen, Vereine und U25.

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Nominieren Sie Ihren Herzensmenschen und senden Sie uns Ihre Vorschläge bis spätestens 1. August an die „Kärntner Krone“, Krone Platz 1, 9020 Klagenfurt, per E-Mail an kaerntner@kronenzeitung.at oder ganz einfach über das Online-Formular. Machen Sie mit! Wir freuen uns auf viele berührende, inspirierende und einzigartige Geschichten.

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