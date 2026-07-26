Herzensmensch: Ein Leben für den Schutz von Tieren

„Es war eine so schöne Veranstaltung! Ihr habt euch so viel Mühe gemacht – es war für alle einfach wunderbar. Auch meine Freunde waren begeistert“, so Planinschetz, der auch andere zum Mitmachen ermutigen möchte: „Es gibt so viele Menschen, die für andere da sind und nie eine Anerkennung erhalten. Sehr viele Kärntnerinnen und Kärntner würden diese Auszeichnung verdienen, deshalb: Macht mit!“