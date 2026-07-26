Herzensmensch: Ein Leben für den Schutz von Tieren

Großes Engagement verdient große Anerkennung. Nominieren Sie ihren Herzensmenschen, der mit vollem Einsatz täglich Gutes tut. Johann „Hansi“ Planinschetz wurde vor drei Jahren ausgezeichnet.
Seit fünf Jahren sucht die Krone gemeinsam mit ihren Leserinnen und Lesern Kärntens Herzensmenschen, die mit großem Engagement und oft fernab der Öffentlichkeit Gutes tun. Ob im Verein, privat oder schon in jungen Jahren – gesucht werden Kärntnerinnen und Kärntner, die mit ihrem Einsatz das Leben anderer ein Stückchen besser machen.
Einer von ihnen ist Johann „Hansi“ Planinschetz aus Bad Bleiberg. Vor drei Jahren wurde er als Krone-Herzensmensch ausgezeichnet, und auch heute noch ist er im tierischen Einsatz. Bereits mit 17 Jahren begann er, sich ehrenamtlich für Tiere einzusetzen.
Die „Krone“-Aktion läuft in zwei Phasen ab:
Ob als Mitarbeiter im Tierschutz, als Tierpfleger oder als jener Mensch, der verletzte oder ausgesetzte Tiere von der Straße holt und ihnen eine zweite Chance schenkt.
Besonders am Herzen liegen ihm die Streunerkatzen im Raum Bleiberg, Ferndorf und Puch. Tag für Tag kümmert er sich um die Tiere, versorgt sie mit Futter und organisiert notwendige Kastrationen. Den Großteil der dabei entstehenden Kosten trägt er aus eigener Tasche.
„Es war eine so schöne Veranstaltung! Ihr habt euch so viel Mühe gemacht – es war für alle einfach wunderbar. Auch meine Freunde waren begeistert“, so Planinschetz, der auch andere zum Mitmachen ermutigen möchte: „Es gibt so viele Menschen, die für andere da sind und nie eine Anerkennung erhalten. Sehr viele Kärntnerinnen und Kärntner würden diese Auszeichnung verdienen, deshalb: Macht mit!“
Nun sind Sie gefragt, liebe Leserinnen und Leser! Gesucht werden engagierte Kärntnerinnen und Kärntner in drei Kategorien: Einzelpersonen, Vereine und U25.
Nominieren Sie Ihren Herzensmenschen und senden Sie uns Ihre Vorschläge bis spätestens 1. August an die „Kärntner Krone“, Krone Platz 1, 9020 Klagenfurt, per E-Mail an kaerntner@kronenzeitung.at oder ganz einfach über das Online-Formular. Machen Sie mit! Wir freuen uns auf viele berührende, inspirierende und einzigartige Geschichten.
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