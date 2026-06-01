„Es ist besser, als wenn der Blitz einschlägt“

Vor fünf Wochen bekam Bernd Wiesberger nach seinem Sieg in Schanghai eine Champagnerdusche von Maxi Steinlechner. Gestern schnappte sich Bernd bei den Austrian Alpine Open in Kitzbühel eine Magnumflasche Laurent-Perrier und „wusch“ den Sieger Kota Kaneko, der beim zwölften Start auf der DP World Tour sein erstes Turnier gewann.