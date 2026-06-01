„Es ist besser, als wenn der Blitz einschlägt“

Eine längere Pause wegen eines Gewitters stoppte Golfass Bernd Wiesberger auf dem Weg zum Heimsieg in Kitzbühel. Dafür hatte er mit Triumphator Kota Kaneko bei der Siegerehrung seinen Spaß.
Vor fünf Wochen bekam Bernd Wiesberger nach seinem Sieg in Schanghai eine Champagnerdusche von Maxi Steinlechner. Gestern schnappte sich Bernd bei den Austrian Alpine Open in Kitzbühel eine Magnumflasche Laurent-Perrier und „wusch“ den Sieger Kota Kaneko, der beim zwölften Start auf der DP World Tour sein erstes Turnier gewann.
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