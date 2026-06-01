Prominenter Abschied bei Liverpool – Trio lauert

„Vor fünf Jahren kam ich als junger Spieler mit großen Träumen hierher. Heute gehe ich mit Erinnerungen, die mich für den Rest meines Lebens begleiten werden“, verkündet Konate am Sonntag in den sozialen Medien. „Es erfüllt mich nun mit tiefer Trauer, dass ich beim letzten Spiel nicht die Gelegenheit hatte, mich von euch allen persönlich zu verabschieden. In jenem Moment wusste ich noch nicht, dass es das letzte Mal sein würde, dass ich dieses Trikot vor euren Augen trage.“