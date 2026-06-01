Prominenter Abschied bei Liverpool – Trio lauert

Prominenter Abschied beim FC Liverpool: Innenverteidiger Ibrahima Konate wird die „Reds“ verlassen! Der 27-jährige Franzose ist nun ablösefrei zu haben, ein Trio lauert.
„Vor fünf Jahren kam ich als junger Spieler mit großen Träumen hierher. Heute gehe ich mit Erinnerungen, die mich für den Rest meines Lebens begleiten werden“, verkündet Konate am Sonntag in den sozialen Medien. „Es erfüllt mich nun mit tiefer Trauer, dass ich beim letzten Spiel nicht die Gelegenheit hatte, mich von euch allen persönlich zu verabschieden. In jenem Moment wusste ich noch nicht, dass es das letzte Mal sein würde, dass ich dieses Trikot vor euren Augen trage.“
„Abschied fällt mir nicht leicht“
Vor rund einem Monat hat vieles noch nach einem Verbleib ausgesehen, nun geht man jedoch getrennte Wege. „Dieser Abschied fällt mir nicht leicht, doch es ist an der Zeit für eine neue Herausforderung und ein neues Kapitel“, so Konate, der 2021 für rund 40 Millionen Euro von RB Leipzig nach Liverpool gewechselt war.
„Wir haben gemeinsam unglaubliche Momente erlebt, mit Höhen und Tiefen, Titeln, Herausforderungen, lebenslangen Freundschaften und herzzerreißenden Momenten, die uns für immer begleiten werden – keiner davon war schmerzhafter als der Verlust unseres Bruders Diogo“, erinnert Konate an den Tod von Diogo Jota, der im Juli 2025 bei einem Autounfall ums Leben gekommen war.
Real, Bayern oder doch Chelsea?
Seine Zukunft ist offen. Konate ist nun zum Nulltarif zu haben. Mit Real Madrid, Bayern München und Chelsea haben drei Großklubs den Defensivmann an der Angel. Aktuell liegt der Fokus des Franzosen jedoch voll und ganz auf der WM in den USA, Kanada und Mexiko.
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