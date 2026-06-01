Heftige Unwetter in Deutschland – Zwei Tote

Zwei Tote nach Verkehrsunfall

In Baden-Württemberg geriet das Auto eines 65-Jährigen nach Polizeiangaben wegen Aquaplanings während eines Unwetters auf der Bundesstraße 35 in den Gegenverkehr. Dort stieß es mit einem Fahrzeug zusammen, in dem ein 55-jähriger Mann und eine ein Jahr jüngere Frau saßen – die beiden kamen bei der Kollision ums Leben. Der 65-Jährige wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Spital gebracht.