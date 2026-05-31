Bekiffte Brüder lieferten sich Autorennen in Tirol

Ein wilder Mix aus Raserei und Drogen sorgte am Sonntag im Tiroler Außerfern für einen Polizei-Einsatz: Zwei deutsche Brüder (32 und 35) rasten mit mehr als doppelter Geschwindigkeit durch eine 50er-Zone – und wurden kurz darauf mit Cannabis im Auto erwischt.
Bei Geschwindigkeitskontrollen auf der Bschlaber Landesstraße staunten die Beamten der Polizeiinspektion Elbigenalp am Sonntag gegen 14.15 Uhr nicht schlecht: Die beiden Pkw wurden mit 100 bzw. 101 km/h gemessen – erlaubt wären nur 50 km/h gewesen.
Vier Joints und mehrere Cannabis-Säckchen
Doch damit nicht genug: Bei der anschließenden Kontrolle schlug den Polizisten deutlicher Cannabisgeruch entgegen. Eine freiwillige Nachschau brachte schließlich die ganze Dimension ans Licht: Im Fahrzeug des 32-Jährigen wurden vier Joints sichergestellt, im Auto des 35-Jährigen gleich elf Säckchen Cannabis.
Führerscheine sind weg
„Ein Amtsarzt stellte bei beiden Lenkern Fahruntüchtigkeit fest“, heißt es seitens der Polizei. Der Führerschein des 32-Jährigen wurde noch vor Ort abgenommen, der 35-Jährige hatte seinen nicht einmal dabei.
Die beiden Brüder werden nun bei der Staatsanwaltschaft Innsbruck sowie der Bezirkshauptmannschaft Reutte angezeigt. Ermittlungen laufen.
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