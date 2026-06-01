Traumtor in Minute 1: Brasilien zaubert vor der WM

Brasiliens Nationalmannschaft hat den vorletzten Härtetest vor der Weltmeisterschaft erfolgreich absolviert. Die Mannschaft von Trainer Carlo Ancelotti feierte im legendären Maracana-Stadion in Rio de Janeiro einen deutlichen 6:2 (2:1)-Erfolg gegen Panama.
Vinicius Junior brachte die Selecao bereits in der 1. Minute mit einem Traumtor in Führung.
Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich durch ein Eigentor von Matheus Cunha (14.) sorgte Casemiro kurz vor der Pause für das 2:1 (39.). Nach dem Seitenwechsel bauten Rayan (53.), Lucas Paqueta (60.), Igor Thiago per Foulelfmeter (63.) und Danilo Santos (81.) die Führung weiter aus. Harvey (84.) gelang für Panama nur noch Ergebniskosmetik.
Sorgen um Neymar
Nicht dabei war erneut Neymar. Der 34-jährige Stürmer gehört zwar zum 26-köpfigen WM-Aufgebot von Trainer Carlo Ancelotti, muss wegen einer Muskelverletzung in der Wade jedoch weiter pausieren.
Vor dem WM-Start absolviert Brasilien am 7. Juni noch ein Testspiel gegen Ägypten. Den WM-Auftakt bestreitet der Rekordweltmeister gegen Marokko am 14. Juni um Mitternacht (MEZ). Danach geht es in Gruppe C gegen Haiti und Schottland.
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