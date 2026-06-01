Traumtor in Minute 1: Brasilien zaubert vor der WM

Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich durch ein Eigentor von Matheus Cunha (14.) sorgte Casemiro kurz vor der Pause für das 2:1 (39.). Nach dem Seitenwechsel bauten Rayan (53.), Lucas Paqueta (60.), Igor Thiago per Foulelfmeter (63.) und Danilo Santos (81.) die Führung weiter aus. Harvey (84.) gelang für Panama nur noch Ergebniskosmetik.