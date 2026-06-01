Gall: „Ich habe nie von einem Podium geträumt“

„Krone“: Die letzte Etappe einer Grand Tour wird oft als Tour d‘Honneur beschrieben. Wie hat sich für dich das Rom-Finale beim Giro d’Italia angefühlt?

Felix Gall: Ich bin einfach froh, dass es vorbei ist. Der Tag war schon noch einmal stressig, weil man bis zum Schluss konzentriert bleiben muss. Und ein Stadtkurs birgt doch auch Gefahren.