„Keine Handbremse“- mit „voller Kapelle“ in USA

„Gutes Gefühl holen“

In der Vergangenheit liefen Österreichs Turnier-Generalproben allerdings alles andere als berauschend: Vor der EURO 2024 gab es ein 1:1 in der Schweiz, vor der Corona-EM 2021 ein 0:0 gegen die Slowakei und 2016 setzte es gegen die Niederlande im Happel-Oval ein 0:2. Nur vor der Heim-EURO 2008 ging der ÖFB auf Nummer sicher – 5:1 in Graz gegen Malta. Und vor der WM 1998 wurden auch die Tunesier eingeladen, da gab es ein 2:1. Allerdings wurde fünf Tage später mit einem 6:0 gegen Liechtenstein noch an der Stimmungswelle gedreht …