Kuchl hat im Kampf um den Titel die Nase vorne

„Jeder in der Pflicht“

Für den Cheftrainer der Wallerseer Mario Lapkalo ist die Herangehensweise in den letzten Wochen der Westliga-Spielzeit klar: „Der Spaß muss im Vordergrund stehen, dass wir da rausgehen und Fußball spielen. Ich nehme einfach jeden in die Pflicht, um erfolgreich zu sein. Wenn man hart arbeitet, kommt der Erfolg zurück.“ Kuchl-Pendant Tom Hofer erklärt: „Der Salzburger Landesmeistertitel wäre für uns ein großer Erfolg. Vor der Saison haben wir uns damit überhaupt nicht beschäftigt. Beide Mannschaften spielen eine überragende Saison und hätten sich den Titel verdient.“