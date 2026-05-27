Klassische Musikmomente voller Freude und Spannung

Publikum zahlreich erschienen

„Es ist immer etwas Besonderes, in die prunkvollen Räumlichkeiten des Benediktinerstifts Melk zu kommen – dies ist und bleibt einer der wichtigsten Orte in meinem Leben“, so Schade, der nach erfolgreichem Abschluss eine positive Bilanz zieht. „Die Offenheit für historische Aufführungspraxis ist eine große Inspiration – und zugleich eine wichtige Grundlage dafür, diese lebendige Tradition in die Zukunft zu tragen“, erklärt Dirigent Stefan Gottfried.