Neue Direktorin Marie Rötzer setzt auf Kontinuität

Theater in der Josefstadt

Komödie der Verführung von Arthur Schnitzler, Regie: Ildikó Gáspár, ab 3. September

Romeo und Julia von William Shakespeare, Regie: Stefan Pucher, ab 1. Oktober

Das Mädl aus der Vorstadt von Johann Nestroy, Regie: Dominique Schnizer, ab 12. November

Inter alia von Suzie Miller, Regie: Daniela Löffner, 17. 12.

Aus der Fremde/Ellis Island von Ernst Jandl/Georges Perec, Regie: Jossi Wieler, ab 30. Jänner

Eine blassblaue Frauenschrift von Franz Werfel, Regie: Oliver Reese, ab 25. Februar

Der Geizige von Molière, Regie: Tina Lanik, ab 3. 4. 2027

Die Blendung von Elias Canetti, Regie: Nikolaus Habjan, ab 20. 5. 2027

Kammerspiele

Der tollste Tag von Peter Turrini, Regie: Anna Stiepani, ab 5. September

Letzte Runde – Bernstein & Karajan im Hotel Sacher von Peter Danish. Regie: Guy Ben-Aharon, ab 15. Oktober

Guten Abend, Herr Morgan! von Teresa Präauer, Regie: Ruth Brauer-Kvam, ab 3. Dezember

Glücklich die Glücklichen von Yasmina Reza, Regie: Mira Stadler, ab 21. 1. 2027

Die Glasmenagerie von Tennessee Williams, Regie: Max Lindemann, ab 11. März

Carmen darf nicht platzen von Ken Ludwig, Regie: Dominic Oley, ab 29. April

Infos und Details unter www.josefstadt.org