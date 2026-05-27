Wenn Kunst und Sprache zu einem Türöffner werden

„Kwitschi. Kwitschi. Ich bin die Tür und ich bin offen.“ In ihrem inklusiven Theaterstück „Leichter Gesang“ lässt Nele Stuhler die Dinge des Alltags sprechen. Türe, Tisch, Bett und Stuhl erzählen von den Grundlagen ihrer Existenz. Wie sind sie entstanden, welche Aufgaben erfüllen sie (oder auch nicht) und wie wird über sie gesprochen. Doch es gibt ein Problem: Wir leben in einer zerrütteten Welt voller unterschiedlicher Menschen und eine gemeinsame Sprache für die Dinge des Alltags zu finden, ist gar nicht so leicht.