Künstlerleben zwischen Prekariat und Konsequenz

Faszinierendes Werk, abstoßende Zitate

Faszinierend ist in dieser Schau nicht nur das unglaublich konsequente Schaffen eines Menschen mit zutiefst humanistischem Ansatz und einer politischen Einstellung, die sich in jedem Werk gegen die immer noch gegenwärtige nationalsozialistische Kontinuität richtet. Auch die vielen Zitate aus Kritiken, Leserbriefen und anderen Urteilen fallen bezeichnend aus. Etwa ein ins Persönliche gehender Verriss aus den 1980ern von Klaus Albrecht Schröder, der heute das Wiener Aktionismus-Museum mit einer umfangreichen Brus-Sammlung leitet. Oder das offizielle psychologische Gutachten über Brus von Heinrich Groß, der in der NS-Zeit zahlreiche Verbrechen an der Euthanasie-Klinik „Am Spiegelgrund“ beging.