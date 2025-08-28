Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Samstag, 6. September

Sport und Party: HIITletics feiert 1. Geburtstag

Kärnten
28.08.2025 20:00
1, 2, 3 und los – beim HIIT-Traning werden alle Muskeln beansprucht.
1, 2, 3 und los – beim HIIT-Traning werden alle Muskeln beansprucht.(Bild: HIITletics)

Es war der 6. September 2024, als sich die Türen des HIIT-Studios in Klagenfurt zum ersten Mal öffneten – seither wurde viel trainiert, das Studio kurzerhand an den See verlegt, sich für wohltätige Zwecke eingesetzt und weitergearbeitet. Nun feiert HIITletics den ersten Geburtstag.

0 Kommentare

„Chasing Real Dopamine“ – so lautet das Motto des HIIT-Studios (High Interval Intensity Training – hochintensives Intervalltraining). Und wer einmal ein Workout mitgemacht hat, weiß: Die Anstrengung zahlt sich aus!

Im ersten Jahr besuchten rund 1200 Motivierte die Kurse der HIIT-Trainerinnen und -Trainer, um die 5300 Workout-Plätze wurden gebucht. Was mit der Vision eines „Boutique Fitness Konzepts“ begann, brachte viel Neues mit sich...

„Die Headphone-Experience bei Outdoor-Workouts am Wörthersee, der starke Markenauftritt auf Social Media und die Etablierung neuer Kursformate“, nennt Co-Gründer Patrick Strickner nur einige Highlights.

Patrick Strickner (Bildmitte) bedankt sich beim gesamten Trainerteam für Leidenschaft und ...
Patrick Strickner (Bildmitte) bedankt sich beim gesamten Trainerteam für Leidenschaft und Kompetenz.(Bild: HIITletics)
(Bild: Anja Koppitsch Photography)
(Bild: Anja Koppitsch Photography)
(Bild: Anja Koppitsch Photography)

Besonders stolz sind er und seine Frau und Co-Gründerin Monika auf die Aktion „HIIT for Hope“: An der karitativen Trainingsreihe nahmen mehr als 350 Bewegungsfans teil – auch ein Team der „Kärntner Krone“ sportelte mit. Insgesamt konnten so 5000 Euro Gesamterlös gesammelt und an die Kärntner Kinderkrebshilfe gespendet werden.

Und nun – ein Jahr später – soll der erste Geburtstag des Studios gebührend gefeiert werden! Geplant ist eine spezielle Jubiläumsklasse am 6. Septmeber, bei der sowohl HIIT-Fans als auch Partytiger auf ihre Kosten kommen: Zuerst wird trainiert – die Stunde leiten Trainerinnen Johanna und Nicole; danach wird bei Snacks und Getränken gefeiert. Wer dabei sein will, muss sich beeilen: Es sind nur noch zehn Plätze verfügbar!

Porträt von Clara Milena Steiner
Clara Milena Steiner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Die deutsche Popsängerin Nena
Getränke verunreinigt?
Fans fühlen sich nach Nena-Konzert unwohl
Elch auf der Fahrbahn
Nächtliche Sichtung: „Emil“ nahe Tulln unterwegs
Deutschland nimmt wieder Afghaninnen und Afghanen auf, die sich derzeit in Pakistan befinden ...
„Verfahren laufen an“
Deutschland nimmt wieder Afghanen aus Pakistan auf
Am Donnerstag ist ein Polizist im deutschen Saarland bei einem Einsatz getötet worden. Er wurde ...
Sechs Schüsse trafen
Neue Details zu getötetem Polizisten im Saarland
Deutschlands Vizekanzler Lars Klingbeil auf einem Parteitag der SPD
Unterstützt Verbot
Deutscher Vizekanzler: „AfD will anderes Land“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Burgenland
Dubioses Wäscheaufhängen: Neuer Fall im Burgenland
188.752 mal gelesen
Eine Videokamera hielt den nächtlichen Haushaltshelfer bei seinem Einsatz in Oberwart fest.
Society International
Ehefrau Barbara Meier reagiert auf Hallmann-Pleite
99.649 mal gelesen
Das Model und der Unternehmer sind seit 2019 verheiratet und haben zwei Töchter.
Society International
Helene Fischer wurde zum zweiten Mal Mama
92.707 mal gelesen
Helene Fischer darf sich über die Geburt eines zweiten Kindes freuen.
Außenpolitik
Ungarn tobt wegen „Lektion“ von Van der Bellen
1929 mal kommentiert
Van der Bellen kritisierte Ungarn, ohne das Land beim Namen zu nennen.
Wirtschaft
Wutbrief der Autobauer: Stoppt das Verbrenner-Aus!
1879 mal kommentiert
Von der Leyens Green Deal hätte der große Wurf werden sollen. Jetzt bröckelt er an allen Ecken ...
Österreich
So verändert politischer Islam unser Straßenbild
1871 mal kommentiert
Das Kopftuch gilt für viele als Symbol des politisierten muslimischen Glaubens.
Mehr Kärnten
Samstag, 6. September
Sport und Party: HIITletics feiert 1. Geburtstag
Europacup-TICKER
LIVE: Verlängerung bei Omonia gegen Wolfsberger AC
Krone Plus Logo
Kasper hat viel vor
Detroits Play-off-Fluch soll besiegt werden
Vor Schulbeginn
In dieser Papier-Werkstatt herrscht Hochbetrieb
Suche abgebrochen
Frau im Wörthersee vermisst: Taucher im Einsatz
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf