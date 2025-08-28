Sport und Party: HIITletics feiert 1. Geburtstag

Es war der 6. September 2024, als sich die Türen des HIIT-Studios in Klagenfurt zum ersten Mal öffneten – seither wurde viel trainiert, das Studio kurzerhand an den See verlegt, sich für wohltätige Zwecke eingesetzt und weitergearbeitet. Nun feiert HIITletics den ersten Geburtstag.
„Chasing Real Dopamine“ – so lautet das Motto des HIIT-Studios (High Interval Intensity Training – hochintensives Intervalltraining). Und wer einmal ein Workout mitgemacht hat, weiß: Die Anstrengung zahlt sich aus!
Im ersten Jahr besuchten rund 1200 Motivierte die Kurse der HIIT-Trainerinnen und -Trainer, um die 5300 Workout-Plätze wurden gebucht. Was mit der Vision eines „Boutique Fitness Konzepts“ begann, brachte viel Neues mit sich...
„Die Headphone-Experience bei Outdoor-Workouts am Wörthersee, der starke Markenauftritt auf Social Media und die Etablierung neuer Kursformate“, nennt Co-Gründer Patrick Strickner nur einige Highlights.
Besonders stolz sind er und seine Frau und Co-Gründerin Monika auf die Aktion „HIIT for Hope“: An der karitativen Trainingsreihe nahmen mehr als 350 Bewegungsfans teil – auch ein Team der „Kärntner Krone“ sportelte mit. Insgesamt konnten so 5000 Euro Gesamterlös gesammelt und an die Kärntner Kinderkrebshilfe gespendet werden.
Und nun – ein Jahr später – soll der erste Geburtstag des Studios gebührend gefeiert werden! Geplant ist eine spezielle Jubiläumsklasse am 6. Septmeber, bei der sowohl HIIT-Fans als auch Partytiger auf ihre Kosten kommen: Zuerst wird trainiert – die Stunde leiten Trainerinnen Johanna und Nicole; danach wird bei Snacks und Getränken gefeiert. Wer dabei sein will, muss sich beeilen: Es sind nur noch zehn Plätze verfügbar!
