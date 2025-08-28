Sport und Party: HIITletics feiert 1. Geburtstag

Und nun – ein Jahr später – soll der erste Geburtstag des Studios gebührend gefeiert werden! Geplant ist eine spezielle Jubiläumsklasse am 6. Septmeber, bei der sowohl HIIT-Fans als auch Partytiger auf ihre Kosten kommen: Zuerst wird trainiert – die Stunde leiten Trainerinnen Johanna und Nicole; danach wird bei Snacks und Getränken gefeiert. Wer dabei sein will, muss sich beeilen: Es sind nur noch zehn Plätze verfügbar!