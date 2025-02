Neue Aktion: Power-Paar setzt Zeichen gegen Krebs

Erst im September des Vorjahres eröffneten Monika (34) und Patrick Strickner (36) in Klagenfurt das neue „HIITletics“-Studio, in dem sich Sportbegeisterte beim hochintensiven Intervalltraining (Hiit) auspowern können – nun, wenige Monate später, verknüpft das Paar ihre Leidenschaft für Sport mit einer anderen Herzensangelegenheit: „Wir haben die Charity-Aktion ,Hiit For Hope – smash out cancer’ ins Leben gerufen, bei der wir unsere HIIT-Klassen anbieten und den Erlös an die Krebshilfe Kärnten spenden“, verkündet das Duo, das neben dem Studio jeweils einen Hauptberuf und die gemeinsamen Kinder unter einen Hut bringen.