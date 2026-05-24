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Mehr als 200 Tote

Starker Anstieg von Ebola-Toten im Kongo gemeldet

Ausland
24.05.2026 11:14
Ein Ebola-Opfer im Kongo wird beigesetzt.
Ein Ebola-Opfer im Kongo wird beigesetzt.(Bild: AP/Moses Sawasawa)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der Ausbruch des tödlichen Ebola-Virus nimmt im Kongo immer größere Ausmaße an: Seit Beginn des Ausbruchs 867 Verdachtsfälle gemeldet, von denen 204 Erkrankte verstorben sind. Das sind mehr als 100 Infektionen und gut 30 Todesfälle mehr als noch am Vortag bekannt waren. 

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Laut der kongolesischen Regierung wurden 91 Infektionen im Labor bestätigt, darunter zehn mit tödlichem Verlauf. Die WHO geht davon aus, dass die Zahl deutlich höher liegt.

Das sei der Fall, weil der Ausbruch wochenlang unbemerkt blieb und nicht alle Fälle gemeldet werden, so die Weltgesundheitsorganisation. Im Nachbarland Uganda sind bisher fünf weitere bestätigte Fälle bekannt, die mit dem Ausbruch im Ostkongo in Zusammenhang stehen. Zahlen zu Verdachtsfällen veröffentlicht das Land nicht.

Medizinisches Personal in einer Klinik für Ebola-Infizierte
Medizinisches Personal in einer Klinik für Ebola-Infizierte(Bild: AP/Jerome Delay)

Seltener Bundibugyo-Typ des Ebolavirus
Ebolafieber ist eine ansteckende und lebensbedrohliche Infektionskrankheit. Das Virus wird durch Körperkontakt und Kontakt mit Körperflüssigkeiten übertragen. In den Jahren 2014 und 2015 waren bei einer Ebola-Epidemie in Westafrika mehr als 11.000 Menschen gestorben.

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Der jüngste Ausbruch begann laut der afrikanischen Gesundheitsbehörde Africa CDC in der nordöstlichen Provinz Ituri, die an Uganda und den Südsudan grenzt. Der Ausbruch des seltenen Bundibugyo-Typs des Ebolavirus, gegen den es weder einen Impfstoff noch eine spezielle Therapie gibt, macht die Lage besonders schwierig.

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