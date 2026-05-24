Starker Anstieg von Ebola-Toten im Kongo gemeldet

Das sei der Fall, weil der Ausbruch wochenlang unbemerkt blieb und nicht alle Fälle gemeldet werden, so die Weltgesundheitsorganisation. Im Nachbarland Uganda sind bisher fünf weitere bestätigte Fälle bekannt, die mit dem Ausbruch im Ostkongo in Zusammenhang stehen. Zahlen zu Verdachtsfällen veröffentlicht das Land nicht.