Russische Rakete schlug in UNO-Lagerhalle ein

Die Hilfsgüter seien für Flüchtlinge in den Frontgebieten bestimmt gewesen, sagte die Vertreterin des UNO-Flüchtlingshilfswerks (UNHCR) in Kiew, Bernadette Castel-Hollingworth. Der Vorfall habe sich bereits am Mittwoch ereignet. Es sei das erste Mal, dass eine UNHCR-Einrichtung angegriffen worden sei. Bereits in den vergangenen Wochen seien jedoch zwei deutlich gekennzeichnete UNO-Konvois im Osten der Ukraine mit Drohnen angegriffen worden, hieß es. Das Hilfswerk geht davon aus, dass weitere Attacken dieser Art folgen könnten.