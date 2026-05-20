Ukraine verstärkt Truppen Richtung Belarus

Das russische Militär hat in der Nacht auf Mittwoch ukrainische Städte und Regionen mit Drohnen angegriffen. Dabei kamen mindestens zwei Menschen ums Leben, zahlreiche weitere wurden verletzt. Die ukrainische Armee hat ihre Serie von Drohnenangriffen auf die russische Ölindustrie fortgesetzt. Diese sollen laut Insiderinnen und Insidern die Kraftstoffproduktion in fast allen großen Ölraffinerien in Zentralrussland gestoppt oder gedrosselt haben. Die Regierung in Moskau hat bereits ein Exportverbot für Benzin von April bis Ende Juli verhängt.