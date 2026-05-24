„20 bis 25“ Schüsse bei Weißem Haus: Großeinsatz

Nicht einmal ein Monat nach Schüssen bei Korrespondentendinner

Der Vorfall ereignete sich weniger als einen Monat nach dem Dinner der White House Correspondents, bei dem sich Reporter und Vertreter der Trump-Regierung in Deckung begaben, als Schüsse fielen. Der Verdächtige Cole Tomas Allen sprintete mit einer Schrotflinte in der Hand durch eine Sicherheitskontrolle und lieferte sich ein Feuergefecht mit Secret-Service-Agenten, die ihn verfolgten. Er hat sich in Bezug auf den versuchten Mord an Trump und weitere Anklagepunkte für nicht schuldig erklärt.