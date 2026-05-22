Dieser Medienmanager (57) will ORF-Chef werden

Im Rennen um den Posten des neuen ORF-Generaldirektors ist die Kandidatenliste seit Freitagfrüh um einen prominenten Namen reicher!
Markus Breitenecker, der 57-jährige Medienmanager und ehemalige Vorstand der ProSiebenSat.1 Media SE, gab via Videobotschaft seine Kandidatur bekannt.
„Für einen souveränen und starken ORF“
Breitenecker plädiert für einen „souveränen und starken ORF, der uns durch diese Zeit trägt“. Gleichzeitig erkennt er Handlungsbedarf: „Der ORF steckt in einer veritablen Krise. Nicht zuletzt die Ereignisse der vergangenen Wochen haben den Fokus auf das Wesentliche verstellt: die Erfüllung des öffentlich-rechtlichen Auftrags für das österreichische Publikum.“
Breitenecker veröffentlichte seine Bewerbung auf seinem LinkedIn-Profil:
Markus Breitenecker verfügt über mehr als 30 Jahre Berufserfahrung als Medienmanager im In- und Ausland. Zuletzt war der studierte Jurist Mitglied des Vorstands der ProSiebenSat.1 Media SE mit rund 7000 Mitarbeitenden. In seiner Rolle als COO verantwortete er die Bereiche Streaming und Digitalstrategie, Tech und AI, Vertrieb, Marketing und Medienpolitik sowie Österreich und die Schweiz.
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