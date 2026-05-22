Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bewerbung offiziell

Dieser Medienmanager (57) will ORF-Chef werden

Innenpolitik
22.05.2026 07:34
(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)
Porträt von Franz Hollauf
Von Franz Hollauf

Im Rennen um den Posten des neuen ORF-Generaldirektors ist die Kandidatenliste seit Freitagfrüh um einen prominenten Namen reicher!

0 Kommentare

Markus Breitenecker, der 57-jährige Medienmanager und ehemalige Vorstand der ProSiebenSat.1 Media SE, gab via Videobotschaft seine Kandidatur bekannt.

„Für einen souveränen und starken ORF“
Breitenecker plädiert für einen „souveränen und starken ORF, der uns durch diese Zeit trägt“. Gleichzeitig erkennt er Handlungsbedarf: „Der ORF steckt in einer veritablen Krise. Nicht zuletzt die Ereignisse der vergangenen Wochen haben den Fokus auf das Wesentliche verstellt: die Erfüllung des öffentlich-rechtlichen Auftrags für das österreichische Publikum.“

Markus Breitenecker
Markus Breitenecker(Bild: Christof Birbaumer)

Breitenecker veröffentlichte seine Bewerbung auf seinem LinkedIn-Profil:

Markus Breitenecker verfügt über mehr als 30 Jahre Berufserfahrung als Medienmanager im In- und Ausland. Zuletzt war der studierte Jurist Mitglied des Vorstands der ProSiebenSat.1 Media SE mit rund 7000 Mitarbeitenden. In seiner Rolle als COO verantwortete er die Bereiche Streaming und Digitalstrategie, Tech und AI, Vertrieb, Marketing und Medienpolitik sowie Österreich und die Schweiz.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Innenpolitik
22.05.2026 07:34
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Bei einem Hauseinsturz in Sachsen sind drei Menschen gestorben.
Gasleck gefunden
Hauseinsturz in Sachsen: Drei Leichen geborgen
Ungarns neuer Regierungschef Péter Magyar verspricht eine kooperative Politik, die ungarischen ...
Antrittsbesuch in Wien
Magyar: „Kooperation, aber auch Konfrontationen“
Die deutsche Tierpark-Leiterin Nicole Hoffmeister zieht ein Känguru-Baby auf.
„Wohnt in Pullover“
Deutsche Tierpark-Chefin zieht Känguru-Baby auf
Chinas Präsident Xi Jinping und Kremlchef Wladimir Putin schreiten den roten Teppich vor der ...
Treffen in Peking
„Stabilisatoren“ Xi und Putin beschwören Einheit
Dramatischer Moment
Lawine verschüttet Basislager am Mount Everest
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Niederösterreich
Drei Kopfschüsse nach One-Night-Stand: Festnahme!
104.714 mal gelesen
In diesem Mehrparteienhaus in Kottingbrunn kam es zur Bluttat.
Ski Alpin
Topfit! ÖSV-Dame genießt den Strand und das Meer
103.858 mal gelesen
Stephanie Brunner genießt ihren Urlaub.
Chronik
Steirer tötet seine eigene Ehefrau (59) mit Gewehr
99.787 mal gelesen
Der Tatort wurde bereits bei der Einfahrt zum Bauernhof abgeriegelt.
Gericht
Mehrjährige Haft für „Fall Anna“-Freigesprochene
888 mal kommentiert
Das Auftreten ist diesmal anders als im Prozess um Missbrauch an einer Zwölfjährigen.
Außenpolitik
Russen über Putin: „Bunkerratte versteckt sich“
864 mal kommentiert
Sysran ist Standort einer bedeutenden Erdölraffinerie.
Innenpolitik
Fix: So hoch fällt die Erhöhung der Pensionen aus
838 mal kommentiert
Die Pensionisten dürfen sich ab dem kommenden Jahr über eine Erhöhung freuen. (Symbolbild)
Mehr Innenpolitik
Bewerbung offiziell
Dieser Medienmanager (57) will ORF-Chef werden
„Habe da diese Sache“
Trump verpasst womöglich Hochzeit seines Sohnes
Nach Wirbel um Absage
Trump schickt 5000 US-Soldaten nach Polen
Einwanderungsgesetz
Republikaner im Senat proben Aufstand gegen Trump
Zur Chefsuche im ORF
Parcours der Demütigungen: So wird das nichts
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf