Dieser Medienmanager (57) will ORF-Chef werden

„Für einen souveränen und starken ORF“

Breitenecker plädiert für einen „souveränen und starken ORF, der uns durch diese Zeit trägt“. Gleichzeitig erkennt er Handlungsbedarf: „Der ORF steckt in einer veritablen Krise. Nicht zuletzt die Ereignisse der vergangenen Wochen haben den Fokus auf das Wesentliche verstellt: die Erfüllung des öffentlich-rechtlichen Auftrags für das österreichische Publikum.“