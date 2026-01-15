Vorteilswelt
Nach heftiger Kritik

Musk weist KI-Chatbot Grok in die Schranken

Digital
15.01.2026 07:54
In den vergangenen Tagen war Musk in die Kritik, weil Nutzer mit Grok etwa Kleidung von Frauen ...
In den vergangenen Tagen war Musk in die Kritik, weil Nutzer mit Grok etwa Kleidung von Frauen durch Bikinis ersetzen konnten.(Bild: AFP/LIONEL BONAVENTURE)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Nach heftiger internationaler Kritik hat Elon Musks KI-Firma xAI neue Schranken für anzügliche KI-Bilder bei ihrem Chatbot Grok eingezogen. So seien „technologische Maßnahmen“ eingeführt worden, die die Bearbeitung von Bildern realer Personen mit leichter Bekleidung wie Bikinis verhindern sollen, teilte die zu xAI gehörende Online-Plattform X mit.

0 Kommentare

Diese Beschränkung gelte sowohl für kostenlose Accounts als auch für zahlende Nutzer. Zudem werde in Regionen, wo dies illegal sei, per Geoblocking verhindert, dass mit Künstlicher Intelligenz Bilder realer Personen in Bikinis, Dessous oder ähnlicher Bekleidung erzeugt werden können. Grundsätzlich werden nur noch zahlende Kunden künftig Bilder mit Grok bei X erzeugen oder bearbeiten können, hieß es.

Empörung über sexualisierte Bilder
Grok ist Musks KI-Chatbot, der unter anderem mit dem Vorreiter ChatGPT der Entwicklerfirma OpenAI konkurrieren soll. Die Software ist an X gekoppelt, hat aber auch eine eigenständige App. Grok und X befinden sich beide unter dem Dach von xAI.

In den vergangenen Tagen gerieten Musk und xAI in die Kritik, weil Nutzer mit Grok etwa Kleidung von Frauen durch Bikinis ersetzen konnten. Behörden leiteten Ermittlungen ein. Malaysia sperrte Grok und kündigte rechtliche Schritte gegen X ein. Wenige Stunden vor der X-Ankündigung startete auch Kalifornien eine Untersuchung.

Lesen Sie auch:
X war in den vergangenen Tagen auch innerhalb der EU massiv in die Kritik geraten, weil Nutzer ...
„Sehr beunruhigend“
Briten prüfen Musk-KI Grok wegen Porno-Inhalten
12.01.2026
Porno-Deepfakes
Indonesien zieht Stecker bei Musks KI-Chatbot Grok
10.01.2026
Aufregung um Deepfakes
Brüssel: X muss alle Daten zu Grok aufbewahren
09.01.2026

Der US-Bundesstaat will laut Generalstaatsanwalt Rob Bonta klären, ob xAI gegen Gesetze zum Schutz vor Belästigung verstoßen hat. „Die Flut von Berichten über nicht einvernehmlich erstelltes, sexuell explizites Material, das xAI in den vergangenen Wochen produziert und online gestellt hat, ist schockierend“, erklärte Bonta.

Musk: Keine Nacktbilder
Besonders schwer wog in den vergangenen Tagen der Vorwurf, dass per Grok auch Bilder Minderjähriger sexualisiert worden seien. Musk schrieb am Donnerstag bei X, ihm seien keine Fälle bekannt, in denen Grok Nacktbilder Minderjähriger generiert habe. Bei der Kritik ging es allerdings eher um eine sexualisierte Darstellung in freizügiger Bekleidung – worauf Musk in seinem Beitrag nicht einging.

Brüssel droht mit Durchgreifen
Von der EU-Kommission hieß es bereits vor der neuen Ankündigung, man habe die zusätzlichen Maßnahmen zur Kenntnis genommen und werde sie analysieren. Sollten die Schritte nicht ausreichen, werde man nicht zögern, das volle Arsenal des Digitalgesetzes DSA (Digital Services Act) einzusetzen. Die Kommission hatte in den vergangenen Tagen verstärkt Druck auf X ausgeübt. Erst Anfang Dezember hatte sie gegen Musks Online-Plattform unter Verweis auf Transparenzmängel eine Strafe von 120 Millionen Euro verhängt.

