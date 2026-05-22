Betrunkener Lenker (24) „parkte“ sein Auto im Feld

Da hat wohl jemand einen über den Durst getrunken! Ein 24-Jähriger verlor am Donnerstagabend im Tiroler Unterland die Kontrolle über sein Auto, woraufhin dieses ins angrenzende Feld geschleudert wurde. Die drei Insassen mussten mit der Rettung ins Krankenhaus eingeliefert werden – ein Alkotest beim Lenker sei laut Polizei positiv verlaufen.
Ereignet hat sich der Unfall kurz vor 20.30 Uhr auf der Unterinntalstraße (L211). Der 24-jährige Einheimische war mit seinem Auto von Kufstein kommend in Richtung Unterlangkampfen unterwegs, als der Wagen in einer langgezogenen Kurve plötzlich ins Schleudern geriet.
Airbags im Wagen ausgelöst
Das Fahrzeug kam daraufhin links von der Fahrbahn ab und letztlich im angrenzenden Feld zum Stillstand. „Durch den Unfall wurden beide Airbags im Auto ausgelöst“, heißt es vonseiten der Ermittler.
Ein beim Lenker durchgeführter Alkomattest ergab eine mittelstarke Alkoholisierung.
Die Polizei
Insassen mit Rettung ins Spital
Der Lenker und seine beiden Begleiter – eine junge Frau (21) und ein weiterer 24-jähriger Einheimischer – erlitten Verletzungen unbestimmten Grades. Sie seien nach der Erstversorgung mit der Rettung ins Bezirkskrankenhaus Kufstein eingeliefert worden.
„Ein beim Lenker durchgeführter Alkomattest ergab eine mittelstarke Alkoholisierung“, so die Ermittler weiter. Im wurde der Führerschein vorläufig abgenommen. Entsprechende Anzeigen folgen. Der Unfallwagen musste erheblich beschädigt abgeschleppt werden.
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