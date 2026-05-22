Betrunkener Lenker (24) „parkte“ sein Auto im Feld

Da hat wohl jemand einen über den Durst getrunken! Ein 24-Jähriger verlor am Donnerstagabend im Tiroler Unterland die Kontrolle über sein Auto, woraufhin dieses ins angrenzende Feld geschleudert wurde. Die drei Insassen mussten mit der Rettung ins Krankenhaus eingeliefert werden – ein Alkotest beim Lenker sei laut Polizei positiv verlaufen.