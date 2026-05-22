Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Tragische Statistik

So viele Tote bei Lkw-Unfällen wie seit 2016 nicht

Österreich
22.05.2026 07:43
Im Vorjahr sind 73 Menschen bei Verkehrsunfällen mit Lkws ums Leben gekommen (Symbolbilder)
Im Vorjahr sind 73 Menschen bei Verkehrsunfällen mit Lkws ums Leben gekommen (Symbolbilder)(Bild: Krone-Collage/FF Neusiedl am See, FF Blindenmarkt, FF Königswiesen)
Porträt von krone.at
Von krone.at

2025 ist die Zahl der tödlichen Lkw-Unfälle drastisch gestiegen. 73 Menschen verloren bei Kollisionen mit Lastern ihr Leben – 31 mehr als im Jahr zuvor. „Die Zahl der Todesopfer durch Lkw-Unfälle stieg auf den höchsten Wert seit dem Jahr 2016“, warnte Klara Maria Schenk von der Mobilitätsorganisation VCÖ.

0 Kommentare

Jeder 16. Lkw-Unfall auf Österreichs Straßen endete im Vorjahr tödlich. In Niederösterreich gab es mit 25 Personen die meisten Todesopfer, wie der VCÖ auf Basis von Daten der Statistik Austria berichtete.

Insgesamt kamen auf 1000 Verkehrsunfälle mit Personenschaden im Vorjahr elf Todesopfer, bei Lkws, waren es 62. Jeder sechste Verkehrstote 2025 war in einen Unfall mit einem Lastwagen verwickelt. 

Im Vergleich enden Unfälle mit Lkws häufig tödlich: Ihr Anteil an tödlichen Unfällen ist etwa sechsmal so hoch wie ihr Anteil an allen Verkehrsunfällen. Das bedeutet aber nicht automatisch, dass Lkw-Fahrer die Unfälle verursachen, wegen ihrer Masse sind die Schwerfahrzeuge gefährliche Unfallgegner. 

Lesen Sie auch:
Mehr als 400 Menschen – genau 403 – sind im Jahr 2025 bei Verkehrsunfällen ums Leben gekommen.
Unfallzahlen steigen
Fatale Bilanz: 403 Verkehrstote im Jahr 2025!
13.05.2026
Traurige Bilanz 2025
Radfahrer und E-Biker: Zahl der Toten verdoppelt
01.01.2026
Krone Plus Logo
Nach Tod durch Lkw
Experte rät: „Moderne Technik verhindert Tote“
06.03.2026

Weniger Lkws in der Stadt
Als eine Gegenmaßnahme schlägt der VCÖ vor, den Lkw-Verkehr in Städten zu reduzieren. Laster könnten etwa Waren zu Mini-Logistikzentren liefern, die Verteilung erfolge dann mit kleineren Transportern oder Cargo-Bikes. Besonders rechts abbiegende Lkw seien für Fußgänger und Radfahrer gefährlich – Laster sollten daher verpflichtend mit Abbiegeassistenten ausgerüstet werden. Gleichzeitig müsse man gefährliche Kreuzungen entschärfen.

Im Transitland Österreich müsse zudem die Einhaltung des Tempolimits von 80 km/h für Laster auf Autobahnen viel stärker kontrolliert werden. „Die hohe Toleranzgrenze führt dazu, dass die meisten Lkw deutlich schneller fahren“, so die Fachleute. Generell seien mehr Kontrollen nötig: In Tirol habe sich die Zahl der geahndeten Verstöße gegen Lenk- und Ruhezeiten von 116 im Jahr 2024 auf 335 im vergangenen Jahr fast verdreifacht.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Österreich
22.05.2026 07:43
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Bei einem Hauseinsturz in Sachsen sind drei Menschen gestorben.
Gasleck gefunden
Hauseinsturz in Sachsen: Drei Leichen geborgen
Ungarns neuer Regierungschef Péter Magyar verspricht eine kooperative Politik, die ungarischen ...
Antrittsbesuch in Wien
Magyar: „Kooperation, aber auch Konfrontationen“
Die deutsche Tierpark-Leiterin Nicole Hoffmeister zieht ein Känguru-Baby auf.
„Wohnt in Pullover“
Deutsche Tierpark-Chefin zieht Känguru-Baby auf
Chinas Präsident Xi Jinping und Kremlchef Wladimir Putin schreiten den roten Teppich vor der ...
Treffen in Peking
„Stabilisatoren“ Xi und Putin beschwören Einheit
Dramatischer Moment
Lawine verschüttet Basislager am Mount Everest
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Niederösterreich
Drei Kopfschüsse nach One-Night-Stand: Festnahme!
104.714 mal gelesen
In diesem Mehrparteienhaus in Kottingbrunn kam es zur Bluttat.
Ski Alpin
Topfit! ÖSV-Dame genießt den Strand und das Meer
103.858 mal gelesen
Stephanie Brunner genießt ihren Urlaub.
Chronik
Steirer tötet seine eigene Ehefrau (59) mit Gewehr
99.787 mal gelesen
Der Tatort wurde bereits bei der Einfahrt zum Bauernhof abgeriegelt.
Gericht
Mehrjährige Haft für „Fall Anna“-Freigesprochene
888 mal kommentiert
Das Auftreten ist diesmal anders als im Prozess um Missbrauch an einer Zwölfjährigen.
Außenpolitik
Russen über Putin: „Bunkerratte versteckt sich“
864 mal kommentiert
Sysran ist Standort einer bedeutenden Erdölraffinerie.
Innenpolitik
Fix: So hoch fällt die Erhöhung der Pensionen aus
838 mal kommentiert
Die Pensionisten dürfen sich ab dem kommenden Jahr über eine Erhöhung freuen. (Symbolbild)
Mehr Österreich
Tragische Statistik
So viele Tote bei Lkw-Unfällen wie seit 2016 nicht
Krone Plus Logo
Schutz bei Waldbränden
Bürgermeister lässt alle Wälder versichern
Krone Plus Logo
680 Jahre Geschichte
Promi-Schloss sucht nach der Pleite einen Käufer
Gutachter ist am Wort
Mädchen (13) missbraucht: Was Ex-Politiker droht
Hilfe nach Gewalt
Neun neue Wohnungen für Frauen und Kinder in Not
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf