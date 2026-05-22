So viele Tote bei Lkw-Unfällen wie seit 2016 nicht

Im Transitland Österreich müsse zudem die Einhaltung des Tempolimits von 80 km/h für Laster auf Autobahnen viel stärker kontrolliert werden. „Die hohe Toleranzgrenze führt dazu, dass die meisten Lkw deutlich schneller fahren“, so die Fachleute. Generell seien mehr Kontrollen nötig: In Tirol habe sich die Zahl der geahndeten Verstöße gegen Lenk- und Ruhezeiten von 116 im Jahr 2024 auf 335 im vergangenen Jahr fast verdreifacht.