180 Feuerwehrleute kämpfen gegen die Flammenhölle

Tiere starben qualvoll

Unverzüglich wurde die höchste Alarmstufe ausgelöst, insgesamt rückten 180 Einsatzkräfte von zehn Feuerwehren in der Region an. Wegen der enormen Hitze und des Funkenflugs breitete sich der Brand auch auf Teile des Dachstuhls des Wohngebäudes aus. Der Landwirt konnte noch einige Kühe und Kälber aus den brennenden Ställen ins Freie treiben, für mehrere Tiere kam jedoch jede Rettung zu spät – sie kamen qualvoll in den Flammen um. Menschen kamen bei dem Brand nicht zu Schaden.