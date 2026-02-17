Irland leitet Untersuchung gegen Musks Grok ein

Kritik von Trump und Musk an EU-Regulierung

US-Präsident Donald Trump und andere Mitglieder seiner Regierung haben die EU-Regulierung von US-Technologieunternehmen kritisiert und die von der 27-köpfigen Union gegen sie verhängten Geldstrafen als eine Form der Besteuerung bezeichnet. Elon Musk, der reichste Mann der Welt, hat ebenfalls seine Einwände gegen EU-Vorschriften geäußert, vor allem gegen diejenigen, die Brüssel direkt für Online-Inhalte erlassen hat.